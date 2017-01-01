Лидер КНДР призвал к улучшению отношений с Южной Кореей

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения к народу призвал к улучшению отношений с Южной Кореей, передает южнокорейское агентство Yonhapnews.

«В нынешнем году необходимо сплотить силы всей нации и встать на прямой путь самостоятельного объединения. Нужно выработать активную политику по улучшению отношений Севера и Юга, сокращению острой угрозы военного столкновения и опасности войны», — заявил Ким Чен Ын.

По его словам улучшение отношений станет первым этапом к миру и объединению.

Напомним, что отношения между Северной и Южной Кореей обострились еще сильнее в связи с ядерными и ракетными испытаниями, которые проводит Пхеньян.