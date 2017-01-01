В Кельне задержаны сотни выходцев из Африки

Сотни внешне похожих на выходцев из Африки мужчин были задержаны в ночь на 1 января сотрудниками полиции в Кельне. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчины были задержаны на крупнейших железнодорожных станциях города. Полицейские проверили их документы и допросили.

Сообщается, что задержание проведено в рамках операции, направленной на предотвращение возможных массовых нападений мигрантов и беженцев на граждан Германии.

В отличие от прошлой новогодней ночи, когда имели место быть случаи нападений и домогательств со стороны выходцев из Африки в отношении немецких граждан, в минувшую ночь улицы Кельна патрулировали около 1,5 тысяч полицейских.