В ЛНР рассказали о переброске ВСУ к Донбассу

Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что сотрудники правоохранительных органов зафиксировали передвижение украинских автомобилей ВС с боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости.

По информации Марочко машины с боеприпасами ВСУ направляются к линии соприкосновения в Донбассе.

«Выявлено передвижение трех автомобилей КамАЗ с боеприпасами из населенного пункта Артемовск в направлении населенного пункта Луганское», — уточнил собеседник агентства.

Марочко добавил, что «по информации, полученной от местных жителей, стало известно, что в зоне ответственности 54 бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка (Донецкая область) обнаружено скопление техники противника, около 20 единиц».