Лукашенко пообещал отсутствие агрессии со стороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к гражданам пообещал сохранить страну «островком стабильности» и не быть источником агрессии. Соответствующий текст обращения опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

«В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан», — отметил глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что страна стала «заложником экономической ситуации» в связи с глобальными мировыми событиями.

«Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», — пояснил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Белоруссии проводится взвешенная международная и внутренняя политика. Благодаря реализации намеченных планов в государстве укрепляется единство народа, которое не допускает развязывание каких-либо конфликтных ситуаций.

«Мы создаем новые производства, строим дороги, электростанции, важные социальные объекты и жилые дома. Облагораживаем города и села. С каждым годом Беларусь приобретает все более современный европейский облик», — сообщил президент.

Он добавил, что действительно важная роль в этой работе отведена белорусам, которые обладают высокими человеческими качествами. «Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов», — отметил Лукашенко и выразил надежду на эффективное продолжение достижения поставленных на 2017 год целей.