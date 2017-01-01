СКР возбудил дело по факту нападения на Мирзаева
После нападения неизвестными на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия», а также «нарушение неприкосновенности жилища». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
«По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении СКР.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают необходимые меры для задержания причастных к совершению преступления лиц.
Как сообщалось ранее, злоумышленники избили Мирзаева и ранили его из травматического пистолета ночью, 31 декабря 2016 года.