Россиянам разрешили платить друг за друга налоги

В России законодательно разрешили платить налоги не только за себя, но и за других граждан. Соответствующая поправка к Налоговый кодекс РФ вступила в силу с 1 января 2017 года, передает «Коммерсантъ».

«Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом», — говорится в законе.

Такое решение было принято в связи с существовавшими ранее неточностями в законодательстве, из-за которых в Федеральную налоговую службу (ФНС) России поступало большое количество жалоб.

Ранее в случае уплаты налогов, например, за близких родственников платежи не были зачтены ввиду существующих пробелов в действующем законодательстве.

В ФНС заверяли, что технологически полностью готовы к таким нововведениям, а в правила заполнения платежных поручений внесены необходимые изменения. В частности, необходимо указать ИНН плательщика и ИНН того, за кого платится налог.

В случае необходимости возврат денежных средств будет произведен налогоплательщику, за которого заплачен налог.