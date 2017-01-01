Жена Дадина пожаловалась на отсутствие информации о его местонахождении

Анастасия Зотова — супруга Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное нарушение законодательства РФ о проведении митингов — заявила, что уже месяц не знает о местонахождении мужа. «30 дней не знаем, где Ильдар», — написала Зотова на своей странице в твиттере.

30 дней не знаем, где Ильдар. — анастасия зотова (@Alasta_ven) 1 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что Дадин направляется в исправительную колонию в Кировской области. Такое решение было принято «в связи с многочисленными обращениями представителей правозащитного сообщества».

Ильдар Дадин является первым российским осужденным, получившим реальный срок за нарушение закона о проведении митинга. Осенью 2016 года стало известно о жалобе заключенного на пытки в ИК7 в Карелии, где он отбывал наказание, со стороны работников учреждения. Эта информация вызвала резонанс в обществе, в результате чего в ИК были направлены многочисленные проверки.