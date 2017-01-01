Страховики перешли на электронное ОСАГО

С 1 января 2017 года в России начинали действовать нововведения, связанные с расширением возможностей получения услуг через интернет. Изменения коснулись полисов ОСАГО: их теперь можно оформлять в электронном виде, на сайте страховых компаний. Об этом пишет «Российская газета».

Процедура покупки электронного ОСАГО (так называемое е-ОСАГО) достаточно проста: необходимо зарегистрироваться на сайте страховой компании, в личном кабинете заполнить заявление о заключении договора. После этого будет рассчитан размер страховой премии (такой же как при покупке полиса в офисе). В случае согласия страхователь может оплатить с помощью банковской карты заключение договора.

Полис будет направлен по электронной почте. Его необходимо распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством. В случае, если по техническим причинам невозможно приобрести е-полис на сайте конкретной страховой компании, клиенту может быть предложено перейти на сайт другого страховщика.

Напомним, что договоры ОСАГО могут заключать исключительно компании, входящие в Российский союз автостраховщиков. Всего в него входит 69 компаний. При этом, около половины страховщиков приступили к продаже е-ОСАГО еще в прошлом году.