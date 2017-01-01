С 1 января 2017 года повысился пенсионный возраст чиновников РФ

В России начали действовать новые правила выхода на пенсию для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и для лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности региона и муниципальные должности на постоянной основе. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года, а с 1 января 2017 года документ вступил в силу.

Согласно новым нормам повышение пенсионного возраста будет проходить ежегодно на шесть месяцев, пока не достигнет уровня в 65 лет для мужчин, а для женщин — 63 года.

Также в документе предусмотрено постепенное увеличение минимального стажа гражданской государственной службы, который дает право на пенсию за выслугу лет: ежегодно по полгода увеличение – с 15 до 20 лет.

Кроме того в законе устанавливаются единые условия, которые необходимы для получения права на пенсионное обеспечение для федеральных, региональных и муниципальных служащих РФ.

Отметим, что указанные в документе категории россиян ранее выходили на пенсию так же, как и остальные граждане страны: мужчины — при достижении 60 лет, женщины могли уходить на пенсию в 55 лет.