Порошенко заявил о «временной украинской оккупации»

В ходе новогоднего обращения к жителям неподконтрольной территории Донбасса президент Украины Петр Порошенко пообещал объединиться и заявил, что «оккупация временная». Об этом пишет агентство «Новости Донбасса».

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — сказал Порошенко.

В ответ на его слова присутствующие начали аплодировать и выкрикивать приветственные лозунги.

Порошенко прибыл с рабочим визитом в Донецкую область 31 декабря 2016 года. Он побывал на командном пункте в районе Широкино и поздравил военнослужащих с наступающим 2017 годом.

Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что Порошенко приехал туда с сенаторами США.

«Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности», — отметил Цеголко.

Среди членов американской делегации назван республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эмми Клобучар.