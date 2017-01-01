Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с обстрелом в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и других стран в результате вооруженного обстрела в Стамбуле. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг – дать решительный отпор террористической агрессии», – подчеркнул российский лидер.

Он принес слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при нападении.

Путин также заверил, что Россия была и остается «надежным партнером Турции» в борьбе с терроризмом.

Чрезвычайное происшествие произошло в новогоднюю ночь, в популярном турецком ночном клубе Reina. Ранее сообщалось о 39 погибших, включая 16 граждан других государств. Еще несколько десятков человек были ранены в ходе нападения.