Умер старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

В Дании в возрасте 90 лет скончался князь Димитрий Романович, который был старшим в роду Романовых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его супругу — княгиню Феодору Алексеевну.

Она пояснила, что муж был экстренно госпитализирован несколькими днями ранее, однако состояние его здоровья не улучшалось.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», — рассказала княгиня.

Князь Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года во Франции, куда эмигрировали его родители. Он приходился праправнуком Николая I по прямой линии императора.

Димитрий Романович возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, который помогал российским больницам, а также детским домам.