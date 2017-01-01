Россия обыграла Словакию на молодежном ЧМ

Сборная РФ по хоккею одержала победу над командой Словакии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) в Канаде, сообщается на сайте «Чемпионат».

Встреча закончилась счетом 2:0.

В четвертьфинале российская команда встретится в Торонто с Данией. Игра состоится 2 января в 21.00 по московскому времени.

Отметим, что ранее сборная Словакии обыграла команду Латвии со счетом 4:2, чем обеспечила себе и сборной РФ выход в ¼ финала турнира.

Капитан словаков Эрик Чернак перед игрой со сборной России оценил шансы на победу своей команды: «Лучшие команды на этом турнире — это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства».