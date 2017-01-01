Электронные сигареты в РФ стали облагаться акцизом

С начала 2017 года вступили в действие нормы Налогового кодекса России, предусматривающие акциз на электронные сигареты. Ставка акциза составляет 40 рублей за штуку, передает «Прайм».

В 2018 году размер акциза достигнет 44 рублей за штуку, а в 2019 году — 48 рублей за штуку. Ставка акциза на жидкости для электронных сигарет составила 10 рублей за миллилитр, а в 2018-2019 году она достигнет 11 и 12 рублей соответственно.

До 1 января 2017 года электронные сигареты не были включены в перечень подакцизных товаров.

Кроме того в РФ ввели акциз на нагревательный табак, используемый в электронных курительных устройствах. Ставка акциза на него составила 4800 рублей за килограмм в 2017 году. В 2018-2019 годы она вырастет до 5280 и 5808 рублей за килограмм соответственно.

Также в России изменились акцизные ставки на табак. Акциз на сигареты вырос до 1562 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается из максимальной розничной цены на сигареты, но не менее 2123 рублей. В 2018 году увеличение ставки акциза на сигареты планируется до 1718 рублей плюс 14,5% (но не менее 2335 рублей), а в 2019 году — 1890 рублей плюс 14,5% (но не менее 2568 рублей).

В 2017 году ставка на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак составит 2520 рублей за килограмм. К 2018 году этот показатель увеличится до 2772 рублей, и до 3050 рублей — в 2019 году.

О предстоящем росте цен на сигареты сообщалось ранее.