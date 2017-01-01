Совбез ООН одобрил российско-турецкую резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о режиме прекращения огня в Сирии, предложенную российско-турецкими властями. Документ был принят на последнем в 2016 году заседании Совбеза, передает Reuters.

Кроме того члены Совбеза ООН одобрили план по проведению в столице Казахстана мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности Организации объединенных наций свой проект резолюции о прекращении огня в Сирии, который, в частности, закрепляет ряд договоренностей о перемирии на сирийской территории.

А 29 декабря 2016 года были подписаны документы о прекращении огня в Сирии, а также о намерении ее властей и оппозиции приступить к мирным переговорам по урегулированию конфликта.