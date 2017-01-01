В Стамбуле допрашивают подвозившего стрелка таксиста

Сотрудникам полиции Стамбула удалось установить личность таксиста, подвозившего к ночному клубу мужчину, открывшего стрельбу по посетителям заведения. В настоящее время ведется допрос таксиста, передает издание Hurriyet со ссылкой на местную полицию.

Также с камер видеонаблюдения в районе происшествия изъяты все записи, но изображение нападавшего не четкое. Напомним, что ранее появилось видео с места происшествия, на котором зафиксировано начало вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь.

Во время стрельбы в здании заведения находилось несколько сотен человек. По последним данным в результате чрезвычайного погибли 39 человек, пострадали около 70. В связи со случившемся президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям страны, а также родным и близким потерпевших.