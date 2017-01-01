Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам в США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нельзя быть уверенным в причастности России к кибератакам, совершенным в США во время выборов главы государства в 2016 году. Об этом пишет Reuters.

«Это мог быть кто-то другой. У меня также есть информация, которой нет у других, так что мы не можем быть уверены», — заверил Трамп.

Он отметил, что информация, которой он располагает, может стать известной 3-го или 4-го января.

Ранее сообщалось о намерении Трампа встретиться с руководителями разведки США для обсуждения новых антироссийских санкций, которые 29 декабря 2016 года ввела администрация действующего лидера страны Барака Обамы.

Напомним, что новые ограничительные меры США в отношении РФ были приняты в связи с приписываемыми российской стороне хакерскими атаками. В рамках новых санкций Соединенные Штаты приняли решение о высылке 35 дипломатов РФ. На сборы им дали 72 часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал новые санкции проявлением агрессии.

Президент Российской Федирации Вдалимир Путин отказался высылать представителей дипмиссии США в качестве зеркального ответа. Он поздравил с Новым годом Обаму и Трампа, а также пригласил детей работающих в Москве американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую Елку в Кремль.