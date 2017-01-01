СМИ рассказали о чудом уцелевшей в Стамбуле украинке

Наталья Волнова — гражданка Украины — стала очевидцем нападения неизвестного в ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Волнова рассказала, что для новогодней вечеринки она специально приехала из Украины. В клубе она находилась вместе с коллегами — сотрудниками нефтяной компании Турции.

Украинка сказала, что после того, как послышались выстрелы гости клуба в спешке легли на пол. «Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела его (нападавшего) со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится», — пояснила очевидица происшествия.

Она отметила, что в результате нападения погиб один из ее коллег. Свое же спасение она назвала чудом.

Ранее сообщалось, что в ночной клуб ворвался мужчина в костюме Санта Клауса. Однако, Вольнова заявила, что он был одет во все черное.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с одним из переодетых Санта-Клауса человеком и добавила надпись: «За десять минут до нападения террористов».

Нападение произошло в новогоднюю ночь. В результате атаки скончались 39 человек, 16 из которых — граждане Иордании, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Ливии и Израиля. Еще около 70 человек ранены.

Преступнику удалось скрыться. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов Турции ведется его розыск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью совершенного преступления деморализация народа и дестабилизация страны.