Украина заявила о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина

А аэропорту Киева задержан гражданин России, который разыскивается Интерполом за причастность к террористической деятельности. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

«Вчера вечером в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев", пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске», — говорится в сообщении службы.

Имя задержанного, а также подробности дела не раскрываются. Однако уточняется, что ему 35 лет, а в розыске по линии Интерпола он находится с мая 2014.

«Задержанный передан в установленном порядке подразделения Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующему законодательству Украины», — добавили в Госпогранслужбе.