Дипломаты РФ вылетели спецрейсом из США

Руководитель пресс-службы посольства РФ в США Николай Лахонин сообщил, что из Вашингтона вылетел самолет, на борту которого находятся сотрудники российского дипведомства, а также члены их семей. Об этом пишет ТАСС.

«Самолет взлетел», — подтвердил Лахонин.

Он заверил, что все, кто по предписанию администрации действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы должен был покинуть территорию США к 1 января 2017 года находятся в самолете РФ. Авиалайнер был специально для этого направлен из России днем ранее.

В пресс-службе также рассказали, что перед взлетом «командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники расположенного в Сан-Франциско генерального консульства РФ и их родные вернутся в Россию самостоятельно.

Напомним, что новые антироссийские санкции были введены США в конце декабря. Ограничительные меры применены в связи с якобы атаками хакеров РФ во время хода американской президентской кампании в 2016 году.

Американская сторона уверена, что таким образом Россия пыталась оказать влияние на исход выборов. В свою очередь, Москва категорически отрицает свою причастность к кибератакам в США.

Тем не менее США приняли решение выдворить из страны 35 российских дипломатов. Российский лидер Владимир Путин не стал прибегать к зеркальным мерам. Вместо этого он пригласил детей работающих в Москве американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую Елку в Кремль.