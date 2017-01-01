Российский лыжник Устюгов выиграл во втором этапе в «Тур де Ски»

Сергей Устюгов, представляющий Россию, финишировал первым в масс-старте на втором этапе многодневных соревнований «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Валь-Мюстере. Об этом пишет «Российская газета».

Российский лыжник прошел дистанцию 10 километров за 24 минуты 50 секунд. Второе место досталось норвежцу Мартину Сундбю (он пришел к старту на 1,9 секунды позднее), а третье место занял также представитель Норвегии Дидрик Тонсет (+2,3 секунды).

При этом 31 декабря Устюгов одержал победу в спринтерской гонке. Таким образом, он занимает первое место по итогам двух этапов.

Отметим, что по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в связи с подозрением российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил от участия в «Тур де Ски» были отстранены Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.