Южнокорейский самолет по ошибке сбросил в море ракеты и торпеду

Самолет авиации ВМС Южной Кореи сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду. Это произошло в результате ошибки одного из военных, передает агентство Yonhapnews со ссылкой на официальный источник.

«Один из членов экипажа самолета случайно нажал выключатель экстренного сброса вооружения», — рассказал собеседник агентства.

Сброс ракет произошел в акваторию моря в 30 милях к востоку от Янъян на северо-восточном побережье страны. В том районе находилось одно рыболовное судно. Пострадавших в результате инцидента нет.

В военно-морском флоте Южной Кореи заверили, что риска взрыва сброшенного вооружения нет. К месту ЧС направлены минный тральщик, а также спасательное судно. Предполагается, что в связи с происшествием будут приняты необходимые меры для предотвращения подобного случая в будущем.