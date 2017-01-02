Крым принял первый регулярный рейс из Сочи

Директор по связям с общественностью симферопольского аэропорта Игорь Лаптев сообщил, что 2 января был принят первый регулярный рейс из Сочи в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Лаптев подчеркнул, что загрузка на обратный рейс составила 90%, при стоимости билетов в одну сторону 3 тысячи рублей.

«В 8:20 в аэропорту Симферополя приземлился первый самолёт «Аэрофлота» из Сочи, открыв тем самым регулярное ежедневное сообщение между городами. Обратный рейс намечен на 10:20… Из 87 мест в самолёте на рейс в Сочи реализовано 80», — сообщил Лаптев.

В октябре стало известно, что с 20 января 2017 года «Аэрофлот» откроет ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь. Полеты будут выполняться на российских ближнемагистральных пассажирских самолетах Sukhoi Superjet 100.

Государственная авиационная служба Украины оштрафовала за полеты в Крым российские авиакомпании на 721,236 млн грин (около 28 млн долларов). Только против «Аэрофлота» было возбуждено больше тысячи дел.