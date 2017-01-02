По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержаны 8 человек

По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержаны восемь человек, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на турецкую полицию.

На прошлой неделе по подозрению в связях с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ) были задержаны десятки человек, сообщает издание. Из 147 задержанных 25 подозреваемых были отравлены под арест.

Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула неизвестный расстрелял 39 человек и ранил около 70 посетителей заведения. В момент нападения на вечеринке находились не менее 700-800 человек.

Из 39 жертв теракта 16 были иностранными гражданами, в том числе, одна россиянка.

Ответственность за преступление взяло на себя ИГ, опубликовавшее соответствующее заявление.