МИД ФРГ не увидел Асада в будущем Сирии

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что будущее Башара Асада на посту президента Сирии будет обсуждаться на переговорах в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

«С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН», — подчеркнул Шефер.

По словам представителя германского МИДа, ключевым посредником в этом процессе должен остаться спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Однако Шефер признал, что пока не представляет, как будут увязаны переговоры на эту тему с межсирийскими консультациями, состоявшимися в Женеве.

Спикер немецкого ведомства заявил, что в Берлине не видят будущего Сирии с Асадом во главе государства.

Шефер подчеркнул, что ни Россия, ни Турция не могут быть заинтересованы в исключении ООН из процесса урегулирования этого вопроса. По его мнению, стороны должны быть готовы к компромиссам, хотя не уверен в том, что в ходе переговоров удастся разрешить многолетний конфликт.