02 января 2017, 15:07
Пол Маккартни спел для Абрамовича
Сэр Пол Маккартни неожиданно появился на вечеринке Романа Абрамовича. Информация об этом опубликована в Twitter группы The Killers.
Вместе с музыкантами этого коллектива Маккартни выступил на частной вечеринке, состоявшейся на французском острове Сен-Бертелеми. Он спел песню Helter Skelter, ранее исполнявшуюся The Beatles.
@PaulMcCartney & @thekillers on NYE. I am happy as can be pic.twitter.com/OMiNHqrtIu— AZ (@Az_Cohen) 1 января 2017 г.
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