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02 января 2017, 18:13
Берлин Германия теракт

В Германии задержан планировавший на Новый год теракт сириец

Полиция ФРГ.
Полиция ФРГ.
Der Spiegel

В немецком городе Саарбрюккене задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта на Новый год. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Изданию стало известно, что 38-летний Хасан А. собирался закамуфлировать свою машину полицейскими знаками отличий и въехать в толпу празднующих горожан. Он рассказал следователям, что поддерживал контакты со сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из сирийского города Ракки.

Однако подозреваемый заявил, что он выдумал эту историю, чтобы получить от ИГ 180 тысяч евро на содержание семьи в Сирии. А теракт хотел инсценировать.

Власти оценили опасность его планов как весьма низкую и маловероятную. Однако Хасан А. взят под стражу как участник финансовой цепочки террористов.

19 декабря в Берлине в частников рождественской ярмарки въехал грузовик, управляемый тунисцем Анисом Амри. Погибло 12 человек, более 50 было ранено. 

Террорист был застрелен в Милане, при попытке оказать сопротивление сотрудникам полиции.

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