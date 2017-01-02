В Германии задержан планировавший на Новый год теракт сириец

В немецком городе Саарбрюккене задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта на Новый год. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Изданию стало известно, что 38-летний Хасан А. собирался закамуфлировать свою машину полицейскими знаками отличий и въехать в толпу празднующих горожан. Он рассказал следователям, что поддерживал контакты со сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из сирийского города Ракки.

Однако подозреваемый заявил, что он выдумал эту историю, чтобы получить от ИГ 180 тысяч евро на содержание семьи в Сирии. А теракт хотел инсценировать.

Власти оценили опасность его планов как весьма низкую и маловероятную. Однако Хасан А. взят под стражу как участник финансовой цепочки террористов.

19 декабря в Берлине в частников рождественской ярмарки въехал грузовик, управляемый тунисцем Анисом Амри. Погибло 12 человек, более 50 было ранено.

Террорист был застрелен в Милане, при попытке оказать сопротивление сотрудникам полиции.