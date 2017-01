Курс биткоина в январе превысил 1000 долларов

В первые дни января 2017 года курс криптовалюты биткоин превысил отметку в 1000 долларов. Об этом сообщает CoinDesk.

В момент написания текста курс составлял 1026,16 долларов. Биткоин является первой и самой известной криптовалютой в мире. Первая сделка с его использованием была заключена в 2009 году.

Как пишет Reuters, биткоины начали год с хорошего старта, продемонстрировав 126-процентный прыжок. Однако агентство подчеркивает, что криптовалюта исторически очень нестабильна. Например, в 2013 году курс достиг 1100 долларов. Однако довольно быстро, в течение недели, опустился до 400 долларов.

В августе 2016 года в Москве открылся первый офлайновый обменный пункт криптовалюты.

Летом 2016 года хакерская атака за неделю обрушила курс биткоинов на с 650 до 540 долларов.

