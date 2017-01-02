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02 января 2017, 13:05
взрыв Ирак теракт

В результате взрыва в Багдаде погибли 20 человек

Взрыв в Багдаде.
Взрыв в Багдаде.
As Sumaria

В восточном районе Багдада прогремел взрыв, сообщает телеканал As Sumaria.

По его данным не менее 20 человек погибли и более 30 ранены.

Инцидент произошел на востоке иракской столицы, в результате взрыва заминированного автомобиля. Это произошло в квартале «55», где проживают мусульмане-шииты. Многим зданиям нанесен значительный ущерб.

Телеканал также сообщают, что разные источники сообщают о 30 жертвах и 50 пострадавших.

31 декабря при взрыве на багдадском рынке погиб 21 человек, 44 было ранено.

24 ноября в результате теракта на автозаправочной станции в городе Хилла погибли около 100 человек. В момент взрыва АЗС находились несколько паломнических автобусов. Паломники и составили основное число погибших.

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