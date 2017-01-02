ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде

Ответственность за взрыв на багдадской площади Садр взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters.

По уточненным данным, в результате теракта погибли 24 человека, 67 получили ранения.

Из-за взрыва начиненного взрывчаткой автобуса погибли 9 женщин в проезжавшем мимо автобусе.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прокомментировал случившееся: «Террористы будут нападать на гражданское население, чтобы компенсировать свои потери. Но мы должны убедить иракский народ и весь мир, что мы в состоянии положить конец терроризму».

Напомним, ранее появилась информация, что на площади, в квартале, где проживают в основном мусульмане-шииты, прогремел взрыв. СМИ сообщили, что зданиям нанесен заметный ущерб, и погибли не менее 20 человек.