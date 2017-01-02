В Ереване найдено тело майора российской военной базы

В Ереване обнаружено тело майора российской военной базы, расположенной в Армении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию республики.

«1 января около 19 часов (местного времени, 18 часов мск) в центр оперативного управления полиции Еревана со станции скорой помощи поступил сигнал о том, что в одном из номеров гостиницы "Дружба" обнаружено тело мужчины», — сообщил агентству начальник отдела по связям со СМИ, анализа и информации управления информации и по связям с общественностью полиции Армении капитан полиции Эдгар Джаноян.

Умерший 45-летний гражданин РФ майор Виктор Емельянов служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении. Он был временно прописан к гостинице.

На теле военного не обнаружено следов насилия, проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.