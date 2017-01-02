В новогоднюю ночь в Париже сожгли 650 машин

В новогоднюю ночь в столице Франции хулиганы сожгли 650 автомобилей. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

«В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602», — сказано в заявлении МВД.

Вместе с тем ведомство отмечает, что тенденция идет на спад, и за последние пять лет количество сожженных машин уменьшилось на 20%.

С 31 декабря на 1 января на улицах Парижа работали более 100 тысяч полицейских, жандармов и пожарных.

«В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу», — сообщил МВД Франции.