Израильская полиция допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его семья подозреваются в получении подарков и «других выгод» от бизнесменов на суммы в несколько сотен тысяч шекелей. Об этом пишет издание Haaretz.

Полиция уже допросила нескольких свидетелей. Один из них, предприниматель Рон Лаудер подтвердил, что делал премьеру подарки и оплатил поездку его сына за рубеж.

Полицейские сообщили, что последующие допросы, запланированные на ближайшие дни, смогут прояснить обстоятельства еще одного дела, «которое вызывает куда более серьезные подозрения». Но более подробно о нем говорить отказались.

Биньямин Нетаньяху все подозрения отвергает.

Напомним, в 2014 году суд признал виновным в коррупции предыдущего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта.

Он был приговорен к 6 годам тюрьмы и штрафу размером 290 тысяч долларов.