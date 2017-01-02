Правозащитник Дадина потребовал ФСИН сообщить о его местонахождении

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев направил во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Ильдара Дадина. Копию обращения он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Просим вас незамедлительно сообщить о местонахождении Дадина Ильдара Ильдусовича, этапированного 02.12.2016 из колонии ИК-7 респ. Карелия (г. Сегежа). Родственники Дадина И.И. не имеют о нем никаких официальных сообщений уже месяц», — сказано в тексте.

1 января жена Дадина Анастасия Зотова сообщила, что уже месяц ничего не знает о том, где находится супруг.

Напомним, 1 ноября она сообщила о пытках и угрозах убить в адрес ее мужа, отбывающего наказание в сегежской колонии. Ильдар Дадин является единственным в России заключенным, получившим реальный срок за участие в митингах.

5 декабря представитель УФСИН Виталий Фефелов сообщил, что Дадина переводят в колонию другого региона. Но куда именно не уточнил, сославшись на секретность информации.