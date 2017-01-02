«Газпром» поставил по «Северному потоку» рекордный объём газа

1 января по «Северному потоку» был поставлен рекордный объем газа в 160,75 млн кубометров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Первого января 2017 года «Газпром» поставил по газопроводу «Северный поток» рекордный объём газа — 160,75 миллионов кубометров в сутки. В пересчёте на год — это больше проектных объёмов газопровода», — сказано в сообщении.

Пресс-служба процитировала председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, который подчеркнул, что «северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком».

В конце октября Европарламент одобрил доклад, в котором сказано, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» противоречит интересам Евросоюза.

В документе подчеркивается, что в 2015 году доля российского газа в общем импорте этого топлива ЕС составила 41%. Таким образом, удвоение мощности может повлиять на энергетическую безопасность ЕС, политику диверсификации источников поставок газа и единство государств-членов.