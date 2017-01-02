02 января 2017, 16:49
СМИ узнали о возможном лишении медалей ОИ-2014 Легкова и Вылегжанина
Международный олимпийский комитет (МОК) в январе может лишить российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина завоеванных в 2014 году олимпийских медалей. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
Легков и Вылегжанин, упоминавшиеся в докладе Макларена, выиграли в лыжном марафоне в Сочи золотую и серебряную медали. Кроме того, Вылегжанин и Никита Крюков завоевали вторые места в командном спринте.
27 декабря стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований «Тур де Ски» российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова и Алексея Петухова.
30 декабря FIS отклонила их апелляции.
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