СМИ узнали о возможном лишении медалей ОИ-2014 Легкова и Вылегжанина

Международный олимпийский комитет (МОК) в январе может лишить российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина завоеванных в 2014 году олимпийских медалей. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

Легков и Вылегжанин, упоминавшиеся в докладе Макларена, выиграли в лыжном марафоне в Сочи золотую и серебряную медали. Кроме того, Вылегжанин и Никита Крюков завоевали вторые места в командном спринте.

27 декабря стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований «Тур де Ски» российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова и Алексея Петухова.

30 декабря FIS отклонила их апелляции.