Тело погибшей в стамбульском теракте россиянки 2 января отправят домой

Тело погибшей в стамбульском теракте россиянки будет отправлено на родину вечером 2 января. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ.

Ранее посольство РФ в Турции информировало, что в результате теракта в ночном клубе погибла Нурана Гасанова.

«Да, погибшая действительно гражданка России, родственники опознали ее, было оформлено свидетельство о смерти и, насколько нам известно, сегодня вечером тело будет отправлено на родину. Поскольку последние годы она проживала в Азербайджане, туда и будет отправлено», — сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что информация о других погибших в результате стрельбы россиянах не поступала.

Жертвами стрелка, напавшего на стамбульский ночной клуб стали 38 посетителей заведение и полицейский, стоявший на входе. Около 70 человек госпитализировано с ранениями.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).