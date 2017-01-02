02 января 2017, 10:02
В Лос-Анджелесе неизвестный изменил знаменитую надпись Hollywood
В новогоднюю ночь неизвестный испортил знаменитый знак Hollywood, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию.
Ночью камеры наблюдения зафиксировали проникновение мужчины на закрытую территорию на холме Маунт-Ли. Он использовал черную брезентовую ткать для того, что переделать надпись Hollywood в Hollyweed («святая марихуана»).
В настоящее время полиция ищет вандала, ему грозит обвинение в проникновении на охраняемую территорию и порчи общественного имущества.
'Hollyweed': Prankster alters LA's landmark sign https://t.co/L4LOiPJxSB pic.twitter.com/C6PRnFv7BA— Reuters Top News (@Reuters) 2 января 2017 г.
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