В Лос-Анджелесе неизвестный изменил знаменитую надпись Hollywood

В новогоднюю ночь неизвестный испортил знаменитый знак Hollywood, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию.

Ночью камеры наблюдения зафиксировали проникновение мужчины на закрытую территорию на холме Маунт-Ли. Он использовал черную брезентовую ткать для того, что переделать надпись Hollywood в Hollyweed («святая марихуана»).

В настоящее время полиция ищет вандала, ему грозит обвинение в проникновении на охраняемую территорию и порчи общественного имущества.