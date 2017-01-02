Турецкие власти пообещали скорое опознание террориста из Стамбула

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш сообщил, что полицейские близки к полной идентификации неизвестного преступника, расстрелявшего вечеринку в ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает Reuters.

«Уже найдены отпечатки пальцев и информация о внешнем виде террориста. После этого процесс его идентификации будет быстро осуществлен», — заявил Куртулмуш.

В ночь на 1 января неизвестный мужчина ворвался в ночной клуб Reina в европейской части Стамбула. В результате открытой им стрельбы погибли 39 человек, в том числе, 16 иностранных граждан. Одной из них оказалась россиянка Нурана Гасанова. Пострадало более 70 человек, все они госпитализированы.

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщили агентству очевидцы, террорист открыл стрельбу, которая не прекращалась в течение около 20 минут. Он прицельно, иногда с очень близкого расстояния, расстреливал посетителей ночного клуба. Многие участники вечеринки, несмотря на низкую температуру, прыгали в Босфорский пролив. Персонал клуба попытался взывать лодку, чтобы подобрать этих людей. Однако террорист выстрелами не давал ей приблизиться.