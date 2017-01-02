СМИ узнали о предполагаемом исполнителе теракта в Стамбуле

На ночной клуб Reina в Стамбуле мог напасть гражданин Узбекистана или Киргизии. Об этом CNN Turk сообщили в турецкой полиции.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу на новогодней вечеринке в одном из самых популярных клубов Стамбула. Погибли 39 человек, в том числе, 16 иностранных граждан. Около 70 человек госпитализированы. Преступник удалось скрыться.

Также стало известно, что турецкие полицейские считают, что в теракте могло участвовать несколько человек.

Владельцы клуба признали, что американская разведка предупреждала о готовящемся теракте в Стамбуле. 31 декабря были задержаны несколько исламистов, приняты усиленные меры безопасности, однако атаки избежать не удалось.

Дипмиссия РФ в Анкаре подтвердила, что среди погибших есть россиянка.