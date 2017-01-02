Командующий ВМФ РФ анонсировал серьезную модернизацию морской авиации

Командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что подразделения ВМФ РФ получат около 100 новых летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости.

«В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-Морского Флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов», — сказал он.

Кожин также сообщил, что в 2017-2020 годах подразделения корабельной истребительной авиации пополнятся истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Кроме того, вертолеты Ка-29 заменят новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран».

Генерал-майор Игорь Кожин подтвердил, что в интересах морской авиации ВМФ вскоре начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования.

«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования»,— цитирует Кожина ТАСС.