По факту обрушения дома в Казахстане заведено уголовное дело

Глава администрации Карагандинской области Казахстана Нурмухамбет Абдибеков сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обрушения части многоэтажного дома в поселке Шахан. Как сообщило агентство Informburo.kz, глава области выезжал на место трагедии.

«Выделены средства из бюджета для решения этих вопросов. Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, им будет оказана материальная помощь, помощь в организации похорон. Комиссия будет создана на республиканском уровне», — сообщил Абдибеков.

Жилой дом обрушился вечером 1 января. Комитет по ЧС МВД республики сообщил, что, по последним данным, погибло 9 человек, из них трое детей. Двое пострадавших, мужчина и ребенок, госпитализированы. По предварительным данным, причиной частичного обрушения дома стал взрыв отопительного котла, установленного в подвале здания.

Разбор завалов спасателями продолжается, в поисках участвуют 280 человек, задействована тяжелая военная техника.

«Ставится задача добраться до подвального помещения, где находился котёл отопительной системы, который и привёл к этому несчастному случаю. Это требуется, чтобы провести соответствующие экспертизы, определить причины возникшей ситуации, в результате чего произошёл взрыв этого котла, для того, чтобы принять соответствующие меры по устранению не только последствий, но и причин», — сообщил Нурмухамбет Абдибеков.