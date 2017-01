МИД Киргизии прокомментировал участие гражданина страны в стамбульском теракте

Официальный представитель киргизского МИД Айымкан Кулукеева сообщила, что информация о возможной причастности гражданина Киргизии к теракту в стамбульском ночном клубе маловероятна. Об этом сообщает Associated Press.

Она заявила, что «по предварительным данным, эта информация недостоверна», однако ведомство все же ее проверяет.

Ранее турецкие полицейские сообщали, что подозревают граждан Узбекистана и Киргизии в совершении нападения на ночной клуб в Стамбуле.

Агентству также стало известно, что среди задержанных в рамках следствия по стрельбе на новогодней вечеринке в стамбульском клубе нет непосредственного участника атаки.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Стамбуле задержаны 8 человек, подозревающихся в причастности к теракту.

