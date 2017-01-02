Терезе Мэй предложили упразднить Палату лордов за противодействие Brexit

Британский кабмин призвал главу правительства Терезу Мэй к силовым методам в случае, если члены Палаты лордов попытаются воспрепятствовать процессу выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на двух неназванных министров.

Оба источника сообщили, что готовы «пустить кровь» Палате лордов, чтобы заставить ее уважать волю британского народа. Они утверждают, что Тереза Мэй отнеслась к этой инициативе с пониманием.

«В верхней палате должны осознавать, что если они будут блокировать выход, их ждет экзистенциальный кризис», — цитирует издание один из источников.

Иными словами, непокорную Палату может ожидать сокращение количества лордов и их полномочий. В самом худшем варианте нижняя палата может быть упразднена.

В начале декабря Мэй распорядилась начать подготовку секретного плана так называемого «серого» Brexit, призванного решить спорные вопросы. В том числе, о сохранении финансовых обязательств Британии перед ЕС.

9 декабря 2016 года депутаты нижней палаты поддержали Brexit и начало процесса выхода ЕС до конца марта 2017 года.