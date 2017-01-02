Стало известно имя погибшей в Стамбуле россиянки

Посольство РФ в Турции в своем Twitter выразило соболезнования родным и близким Нураны Гасановой, погибшей в стамбульском теракте россиянки.

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», — написано в сообщении.

В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.

Ранее Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило информацию СМИ о том, в стамбульском ночном клубе в ночь на 1 января погибла одна россиянка. Жертвами террориста стали 39 человек.