Барак Обама выступит с прощальным обращением к американцам

Действующий президент США Барак Обама выступит в Чикаго с прощальным обращением к нации 10 января. Об этом сообщает CNN.

«Это мой шанс сказать спасибо за удивительное путешествие, отметить изменения в стране за последние в восемь лет, и высказать некоторые мысли о том, куда мы движемся», — сообщил Обама.

Он подчеркнул, что решил последовать примеру Джорджа Вашингтона, написавшего прощальное обращение 220 лет назад.

Следует отметить, что в 2009 году с прощальным обращением уже выступал Джордж Буш.

Барак Обама также сообщил, что после ухода из Белого дома у него появится возможность открыто говорить о «ключевых вопросах», касающихся американских ценностей и идеалов.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.