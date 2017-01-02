СМИ сообщили о рекордном количестве добытой в РФ нефти в 2016 году

В 2016 года в России было добыто рекордной количество нефти и газового конденсата — 547,499 млн тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Суточная добыча нефти составила 10,0 млн тонн, а уровень добычи вырос на 2,5% по сравнению с 2015 годом.

Добыча газа по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,7%, до 64 млрд кубометров.

В конце ноября страны ОПЕК достигли соглашения о коллективном сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

В начале декабря страны вне ОПЕК согласились сократить нефтедобычу на 600 тысяч баррелей.

10 декабря 2016 года министр энергетики Александр Новак подтвердил, что Россия будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств по сокращению добычи на 300 000 баррелей в сутки.