Олланд побывал в Мосуле на позициях курдов

Президент Франции Франсуа Олланд посетил в Мосуле штаб курдских формирований пешмерга. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Олланд в сопровождении министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана и главы Иракского Курдистана Масуда Барзани ознакомился с планами по проведению операций по освобождению провинции Найнава от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Операция ВВС Франции в Ираке под кодовым названием Chammal началась в 2014 году. Сейчас у берегов Ирака дислоцируется авианосец «Шарль де Голль», несущий 40 самолетов, включая 20 многоцелевых истребителей Rafale M.

29 декабря СМИ сообщили, что бойцам иракского спецназа удалось занять 40 из 65 районов в восточной части Мосула.

Глава международной коалиции под руководством США генерал Стивен Таунсенд предположил, что ликвидировать ИГ удастся только к 2018 году.

Но даже после разгрома основных сил террористической группировки, боевики могут затаиться в пустынной местности между Ираком и Сирией.