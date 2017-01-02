ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters.
В распространенном ИГ сообщении говорится, что героический солдат халифата нанес удар по одному из ночных клубов, где христиане и отступники отмечали свой праздник.
Ранее стало известно, что турецкие полицейские подозревают, что в гибели 39 человек виновны несколько человек. Власти подозревали, что к теракту может быть причастен боевик ИГ, и распространили черно-белую фотографию предполагаемого нападавшего
Одним из них мог быть гражданин Узбекистана или Киргизии.
Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный нападавший ворвался в стамбульский ночной клуб Reina, где открыл стрельбу. Было убито 39 человека, в том числе, 16 иностранцев. Одной из жертв атаки стала россиянка. Госпитализировано около 70 посетителей клуба.
Islamic State claims responsibility for Istanbul attack: statement https://t.co/6GMyZ2HeGm pic.twitter.com/bhSws8mhAU— Reuters Top News (@Reuters) 2 января 2017 г.