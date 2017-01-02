60 заключенных погибли во время бунта в бразильской тюрьме

Около 60 человек погибли во время вспыхнувшего в бразильской тюрьме в городе Манаус бунта. Об этом сообщает Reuters.

В администрации тюрьмы заявили, что число жертв может увеличиться. Руководитель местной службы безопасности Серхио Фонтес рассказал, что беспорядки спровоцировала драка между двумя враждующими кланами наркоторговцев. Агентство сообщает, что это было одно из самых кровавых столкновений преступников за многие года насилия в исправительных учреждениях Бразилии.

В настоящее время власти ведут подсчет заключенных, чтобы определить, скольким из них удалось бежать.

Международные правозащитные организации неоднократно резко критиковали пенитенциарную систему Бразилии за переполненность тюрем и регулярные вспышки насилия.